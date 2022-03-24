Sergey Lavrov’dan Batı’ya sert eleştiri

Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, tüm gücüyle BM'de insani yardım konularını mümkün oldukça siyasallaştırmaya çalışıyor." dedi.

Ukrayna'daki sorunların çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Lavrov, sivillerin tahliyesi ve insani yardımla ilgili konularda engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

"YARDIMA HAZIRIZ" MESAJI

Maurer de geçen hafta Ukrayna'ya ziyaretlerde bulunduğuna dikkati çekerek "Ukrayna vatandaşlarına insani yardım yapmaya hazırız." diye konuştu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Ukrayna'nın Donbas bölgesine insani yardımla ilgili çalışmaların iyileştirilmesi gerektiğini aktaran Maurer, Rusya'nın Rostov bölgesinde Kızılhaç ofisinin açılması için başvuruda bulunduklarını kaydetti.