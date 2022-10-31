SETA’da Doğu Akdeniz Zirvesi

Yunanistan'ın
uluslararası hukuku
hiçe sayan uygulamalarının
artış gösterdiği
dönemde Ege
ve Doğu Akdeniz'de
Türk Dış Politikası
konusu yarın SETA'da
masaya yatırılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ve SETA
Genel Koordinatörü
Burhanettin Duran'ın
açılış konuşmasını
yapacağı panelde
Türkiye'nin
Yunanistan'ın tüm
hukuksuzluklarına
karşı kararlı ve taviz
vermeyen duruşu ile
bundan sonra izlenecek
yol haritasının ayrıntıları
da değerlendirilecek.
Atılacak yeni
adımların da konuşulacağı
panelin moderatörlüğünü
SETA'dan
Muhittin Ataman
üstlenecek. Ankara
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi'nden
Yücel Acer, Ufuk
Üniversitesi'nden
Sertaç Hami Başeren,
İstanbul Nişantaşı
Üniversitesi'nden
Nurşin Ateşoğlu Güney
panelde konuşmacı olarak
yer alacak.