SETA’da Doğu Akdeniz Zirvesi

Yunanistan'ınuluslararası hukukuhiçe sayan uygulamalarınınartış gösterdiğidönemde Egeve Doğu Akdeniz'deTürk Dış Politikasıkonusu yarın SETA'damasaya yatırılacak.Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu ve SETAGenel KoordinatörüBurhanettin Duran'ınaçılış konuşmasınıyapacağı paneldeTürkiye'ninYunanistan'ın tümhukuksuzluklarınakarşı kararlı ve tavizvermeyen duruşu ilebundan sonra izlenecekyol haritasının ayrıntılarıda değerlendirilecek.Atılacak yeniadımların da konuşulacağıpanelin moderatörlüğünüSETA'danMuhittin Atamanüstlenecek. AnkaraYıldırım BeyazıtÜniversitesi'ndenYücel Acer, UfukÜniversitesi'ndenSertaç Hami Başeren,İstanbul NişantaşıÜniversitesi'ndenNurşin Ateşoğlu Güneypanelde konuşmacı olarakyer alacak.