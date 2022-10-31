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Giriş Tarihi: 1.11.2022

SETA’da Doğu Akdeniz Zirvesi

BETÜL USTA BETÜL USTA
SETA’da Doğu Akdeniz Zirvesi
Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarının artış gösterdiği dönemde Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası konusu yarın SETA'da masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasını yapacağı panelde Türkiye'nin Yunanistan'ın tüm hukuksuzluklarına karşı kararlı ve taviz vermeyen duruşu ile bundan sonra izlenecek yol haritasının ayrıntıları da değerlendirilecek. Atılacak yeni adımların da konuşulacağı panelin moderatörlüğünü SETA'dan Muhittin Ataman üstlenecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Yücel Acer, Ufuk Üniversitesi'nden Sertaç Hami Başeren, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden Nurşin Ateşoğlu Güney panelde konuşmacı olarak yer alacak.
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SETA’da Doğu Akdeniz Zirvesi
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