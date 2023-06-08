Seul’de orkestrayı Ever 6 yönetecek

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Kore Ulusal Orkestrası'nın 30 Haziran'da vereceği "Absence" adlı konseri, Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü'nün (KITECH) geliştirdiği "Ever 6" robotu şef olarak yönetecek. Robot ve orkestra şefi Choi Soo-yeol konserde ayrı ayrı performans sergileyecek, sonrasında ise iki şef birlikte konser yönetecek. Choi, robotlar için en büyük zorluğun etkileşim ve iletişim olduğunu söyleyerek, gösteride insanın müzik konusunda robotik teknolojilerden daha öne çıktığını göstermek istediğini söyledi. AA