Sicilya asma köprüyle İtalya’ya bağlanacak

Sicilya adası ile İtalya anakarasının güneybatı ucundaki Calabria bölgesi arasındaki Messina Boğazı'na köprü inşa edilmesi için hazırlanan kararname önceki akşam İtalya Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. 3.3 kilometre uzunluğunda olacak köprünün maliyeti 7-8 milyar euro olacak, Messina Boğaz Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.Sicilya'yı İtalya anakarasına bağlama fikrinin, MÖ 200'lerde Antik Roma devrine kadar uzanan bir geçmişi var. Benito Mussolini'nin de 1942'de "Bu ada meselesinin sona erme vakti geldi, savaştan sonra kıta ile Sicilya arasında bir köprü yaptıracağım" dediği biliniyor. 1970'lerde yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşen köprü projesi için son olarak 2008'de Silvio Berlusconi hükümeti yeni bir girişimde bulunmuş, ancak ekonomik kriz nedeniyle 2012'de durdurulmuştu.