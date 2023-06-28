Sierra Leone’de Julius Maada Bio yeniden cumhurbaşkanı

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra Twitter'dan açıklama yapan Kamara, "Güzel ülkemiz için üzücü bir gün. Bu, demokrasimize bir saldırı, sonuçlar inandırıcı değil ve bu sonuçları reddediyorum." paylaşımında bulundu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Bio'nun Sierra Leone Halk Partisi (SLPP) ve rakibi Samura Kamara'nın partisi APC, seçimi kazandıklarını iddia etmişti.

Ülkede 23 Mart 1991'de başlayan ve 18 Ocak 2002'de sona eren, 10 yılı aşan iç savaşın ardından 5. kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.