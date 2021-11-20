‘Sıfırıncı hasta’ bulundu

Son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan ve 5 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19), dünyanın gündeminden düşmüyor. Virüsü yenmek için yasakların yanı sıra aşı ve ilaç gibi araştırmalar sürerken bilim dünyası bir yandan da virüsün tam olarak nerede ortaya çıktığını tespit etmeye çalışıyor. Bu kapsamda uzmanlar "Sıfırıncı hasta" olarak anılan virüsün ilk görüldüğü kişiyi arıyor. ABD
'de yapılan bir araştırma ile koronavirüse yakalanan ilk kişinin saptandığı iddia edildi. Araştırmaya göre, bilinen ilk Kovid-19 vakası, Çin
'in Vuhan
kentindeki hayvan pazarında çalışan bir kadın satıcıydı.
DSÖ'NÜN RAPORU ÇÜRÜDÜ
Science dergisinde yayınlanan bulgular, Dünya Sağlık Örgütü
'nün (DSÖ) raporunu da çürüttü. DSÖ'nün raporunda, ilk hastanın Huanan deniz ürünleri pazarından kilometrelerce uzakta yaşayan 41 yaşındaki Bay Chin isimli muhasebeci olduğu iddia edilmişti. Arizona Üniversitesi'nden Michael Worobey, Kovid'e yakalanan ilk kişi olduğu düşünülen muhasebecinin, ilk semptomlarının bilinenden birkaç gün sonra 16 Aralık'ta ortaya çıktığını açıkladı. Kafa karışıklığının nedeni ise hastanın 8 Aralık'ta yaşadığı bir diş problemiydi. Dr. Worobey, sıfırıncı hastanın pazarda çalışan ve 11 Aralık'ta hastalanan Wei Guixian adlı bir satıcı olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Worobey, kadın satıcının Huanan deniz ürünleri pazarı ile olan yakın bağlarının ve hastaneye yatırılan en erken hastaların pazarla bağlantılarının yeni bir analizinin, pandeminin orada başladığına kanıt oluşturduğunu savundu. Öte yandan yeni çalışma, virüsün ilk olarak hayvanlardan insanlara Huanan deniz ürünleri pazarından mı, yoksa Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir kaza yoluyla mı sıçradığı konusundaki hararetli tartışmayı aydınlattı.