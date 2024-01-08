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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Sigara izmaritlerinden yol yapacaklar

Sigara izmaritlerinden yol yapacaklar
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da belediye, sigara izmaritlerini geri dönüştürerek yeni bir yol yapmayı planlıyor. Belediyenin işlettiği atık yönetim şirketi OLO, Noel döneminde 2024 için yeni yol planını açıklayarak, Noel pazarlarına sigara izmaritlerinin ve elektronik sigaraların filtrelerinin atılabileceği özel kutular yerleştirdi. Euronews'ün haberine göre belediyenin, izmaritleri asfalt yapımında kullanacağı ve bu yolla daha temiz sokaklar elde etmeyi hedeflediği ifade edildi. Proje kapsamında sigara izmaritlerinin özel bir lif haline getirilip asfalt harcına karıştırılması planlanıyor.
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Sigara izmaritlerinden yol yapacaklar
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