Şili’deki Atacama Çölü dünyanın çöplüğü oldu

Şili'deki Atacama Çölü, satılamayan tonlarca ürün nedeniyle dünyanın çöplüğüne döndü. Şili, ABD, Avrupa ve Asya'da satılmayan eşyaların merkezi konumunda. Bu ürünlerin son durağı ise Atacama Çölü oluyor. Çöl, artık ayakkabı mezarlığı, sıra sıra dizilen lastikler ve arabalar nedeniyle devasa bir çöp yığını haline geldi. AFP'nin haberine göre Alto Hospicio adlı serbest bölgeye geçen yıl yaklaşık 46 bin ton kıyafet gönderildi. Çevre aktivistleri, kimyasallarla dolu bu kıyafetlerin biyolojik parçalanmasının 200 yıl süreceğini savunuyor. Bu durum toprağı, havayı ve yeraltı sularını kirletiyor.