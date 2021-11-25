Sınırda gerilim artıyor! Polonya’dan NATO’ya ’doğu kanadı’ için flaş çağrı: Hazırlıklı olun

"SON 3 GÜNDE 750'DEN FAZLA GİRİŞİMDE BULUNULDU"

Duda, Lukaşenko yönetiminin büyük göçmen gruplarını sınıra yığma girişiminin daha düşük dozda olsa da devam ettiğini belirterek, "Son 3 gün içerisinde Polonya sınırını yasa dışı geçmek için 750'den fazla girişimde bulunuldu." ifadesini kullandı.

"ENDİŞE EDİYORUZ"

Bu kişilerden bazılarının Polonya polisi tarafından ellerinde bıçak, levye, biber gazı gibi tehlikeli aletler ele geçirildiğini söyleyerek, "Yani tansiyonun düşürülmesinden söz edemeyiz. Bunun aylarca sürmesinden endişe ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Duda, Belarus kuvvetlerinin veya bazı göçmenlerin ateş açmasıyla durumun daha da tırmanabileceği uyarısı yaptı.