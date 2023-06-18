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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Sırbistan-Kosova gerilimi büyüyor

Sırbistan-Kosova gerilimi büyüyor
Kosova- Sırbistan hattındaki gerilim tüm çabalara rağmen düşmüyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı beldelerde mayıs sonundan bu yana yaşanan gerginlikte gözaltına alınan Kosovalı Sırpların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD VE NATO'DAN ÇAĞRI
Vucic, "Gözaltına alınanlar serbest bırakılmadan hiçbir şey hakkında konuşmayacağım. (Belgrad-Priştine Diyalog Süreci) Diyalog da bu şartlarda tamamen anlamsız" dedi. Vucic, hafta içinde Sırbistan'da gözaltına alınan ancak Kosova'nın kaçırıldıklarını iddia ettiği 3 Kosovalı polisin durumuna ilişkin, " Sınırı geçersek geri dönüşü olmaz" şeklinde konuştu. Öte yandan ABD yönetimi, Sırbistan'a polisleri serbest bırakması için çağrısı yaptı. NATO da taraflara çağrı yaptı.
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Sırbistan-Kosova gerilimi büyüyor
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