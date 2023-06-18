Sırbistan-Kosova gerilimi büyüyor

Kosova- Sırbistan hattındaki gerilim tüm çabalara rağmen düşmüyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı beldelerde mayıs sonundan bu yana yaşanan gerginlikte gözaltına alınan Kosovalı Sırpların serbest bırakılması çağrısında bulundu.Vucic, "Gözaltına alınanlar serbest bırakılmadan hiçbir şey hakkında konuşmayacağım. (Belgrad-Priştine Diyalog Süreci) Diyalog da bu şartlarda tamamen anlamsız" dedi. Vucic, hafta içinde Sırbistan'da gözaltına alınan ancak Kosova'nın kaçırıldıklarını iddia ettiği 3 Kosovalı polisin durumuna ilişkin, " Sınırı geçersek geri dönüşü olmaz" şeklinde konuştu. Öte yandan ABD yönetimi, Sırbistan'a polisleri serbest bırakması için çağrısı yaptı. NATO da taraflara çağrı yaptı.