Sırbistan’daki genel seçimin resmi sonuçları açıklandı

SNS öncülüğündeki ittifakın 250 sandalyeli ulusal mecliste 129 milletvekili kazandığı bildirilen açıklamada, muhalefet kanadı partilerden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının ise oyların 23'ünü aldığı ve mecliste 65 sandalye kazandığı ifade edildi.

RIK verilerine göre, "Ivica Dacic-Sırbistan Başbakanı" ittifakı 18, NADA koalisyonu 13, "Halkın oyu, biz" ittifakı 13, Voyvoda Macarlar Birliği Listesi 6, Usame Zukorlic-Adalet için Birlik Listesi 2, Demokratik Eylem Partisi-Sancak (SDA Sancak) 2, Rusya Partisi 1 ve Arnavut Siyasi Mücadele Listesi 1 milletvekili kazandı.

Seçimde 18 listenin yarıştığı anımsatılan açıklamada, resmi sonuçlar ışığında 10 listenin meclise girmeye hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, sonuçların resmi gazete de yayımlanacağı bildirildi.

Sırbistan'da, resmi sonuçların açıklanmasının ardından 30 gün içerisinde meclisin göreve başlaması, 90 gün içerisinde ise yeni hükümetin kurulması bekleniyor.

MUHALEFETİN SEÇİM İTİRAZ PROTESTOLARI 13 GÜN SÜRDÜ

Bu arada, seçimlerin hemen ardından "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı, oy kullanma işlemlerinde "usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla başkent Belgrad'da binlerce kişinin katılımıyla protestolar düzenlemişti.

Muhalefet, 18-30 Aralık'ta düzenledikleri protestolarda seçimlerin iptal edilmesini talep etmişti.

Protestolarda, Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmiş, Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler binanın kapısı, pencereleri ve güvenlik kamerasını kırmıştı.

RIK'ın "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının seçime ilişkin yaptığı itirazların reddedildiğini açıklaması ve yeni yıl ile Ortodoks Noel'inin araya girmesiyle muhalefet kanadı en son 30 Aralık'ta toplanmıştı.

Muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle 17 Aralık'ta Belgrad'a getirilerek "usulsüz" oy kullandığını iddia etmişti.