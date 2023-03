Sirkeci’de 119 yıllık Vlora Han harabeye döndü

"DEPREM OLMADAN DA ÇÖKÜYORSA DEMEK Kİ RİSKLER HER ZAMAN VAR"

Hanın olası İstanbul depremindeki risk durumunu yorumlayan Kahya Sayar, "Tarihi yarımadanın deprem açısından risk taşıdığı her daim gündemimizde, çok söz ediliyor. Gerçekten bunu dikkate almak gerekiyor. Yapı olarak baktığımızda her yapı gibi buranın da depremden hasar göreceği açık. Aslında yapıda, bu içinde volta döşeme dediğimiz metal elemanlar ve profillerle yapılan sistem kendi içinde biraz güvence veriyor gibi.