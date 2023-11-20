Siyonist bakanların hedefi soykırım: Filistinliler başka ülkelere yerleştirilsin

Siyonist İsrail'den, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin vatanlarından çıkarılarak başka ülkelere yerleştirilmesine yönelik çağrılar devam ediyor. Jerusalem Post Gazetesi'nde yazan İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere "gönüllü yerleştirilmesini" savundu. Gazze'nin "uzun zamandır çözümü olmayan bir sorun olarak düşünüldüğünü" savunan Gamliel, İsrail'in bu konuda sınıra duvarlar inşa etme dahil birçok yolu denediğini ancak bunların hepsinin başarısızlıkla sonuçlandığını ileri sürdü. İsrailli bakan, İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'ye yönelik seçeneklerden birinin "Filistinlilerin insani nedenlerle Gazze Şeridi'nin dışına gönüllü olarak yeniden yerleştirilmelerini teşvik etmek" olduğunu savundu. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir, Miras Bakanı Amihai Eliyahu da Filistinlilerin başka ülkelere hatta çöllere sürülmesini istemişti.Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıklarının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini ifade etti. Mansur, BM Genel Sekreteri, bu ayki BM Güvenlik Konseyi Başkanı (Çin) ve BM Genel Kurul Başkanı'na gönderdiği mektuplarda Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin bilgi verdi. Mansur, mektubunda, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği vahşet ve terör, insanlığa karşı bir hakarettir ve hiçbir bahaneyle haklı gösterilemez" ifadesini kullandı. Mansur, tahmini verilere göre, Gazze'de 3 bin 250'si kadın, 5 bini çocuk olmak üzere 12 bin 200 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 bin kişinin yaralandığını belirtti.