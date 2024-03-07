Siyonist İsrail’in Güney Afrika hazımsızlığı!

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, yaptığı açıklamada, "Güney Afrika, İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını savunma ve tüm rehineleri serbest bırakma hakkını baltalamak amacıyla Hamas'ın yasal kolu olarak hareket etmeye devam etmektedir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haiat, şu ifadelere yer verdi: "Güney Afrika, İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını savunma ve tüm rehineleri serbest bırakma hakkını baltalamak amacıyla Hamas'ın yasal kolu olarak hareket etmeye devam etmektedir.

Güney Afrika'nın Hamas'a yardımcı olmak amacıyla yinelediği geçici tedbir talepleri, İsrail'in meşru müdafaa hakkını ve yükümlülüğünü inkar etmeye yönelik temelsiz girişimleri daha önce iki kez reddetmiş olan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın bir başka alaycı istismarıdır.

İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak da dâhil olmak üzere, her türlü hukuki süreçten bağımsız olarak uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir ve etmeye devam edecektir. UAD'yi Hamas temsilcilerinin yeni talebini tümüyle reddetmeye çağırıyoruz.