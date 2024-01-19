Siyonist liderlere artık her yer Lahey

Katil İsrail devletinin Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davası sürüyor. Diğer taraftan başta Türkiye'den olmak üzere birçok ülkeden sivil toplum kuruluşlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne açtığı dava süreçleri de işliyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vicdan sahibi ise siyonist İsrail devletinin yöneticilerine rahat vermiyor. Son olarak İsviçre'deki Davos konferansına katılan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında suç duyurusu yapıldığı ortaya çıktı.Suç duyuruları "Legal Action Against Crimes Against Humanity" isimli bir grup tarafından yapıldı. Suç duyurusunun Güney Afrika'nın Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası ile bağlantılı olduğu öğrenildi. İsviçre Başsavcılığı'nın konuyla ilgili olarak İsviçre Dışişleri Bakanlığı'yla temasa geçtiği belirtildi. Grup, İsviçre'nin bir soruşturma yürütmekle yükümlü olduğuna inanıyor. İsviçre, eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in durumunda olduğu gibi, diplomatik dokunulmazlığı daha önce de birçok kez göz ardı etmişti. Grup bunun "Batılı suçlular" için de geçerli olması gerektiğini savundu.Öte yandan Meksika ve Şili Gazze Şeridi'nde gerilimin artmasıyla ilgili duydukları endişelerini dile getirdi. Reuters'taki habere göre Meksika ve Şili, çatışmadaki olası suçların incelenmesi amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. BM Özel Raporötürü'ne göre de İsrail, Gazze'de uluslararası hukuku ihlal etti. Avrupa Parlamentosu ise ilk kez Gazze'de "kalıcı ateşkes" ve çatışmalara çözüm çağrısında bulundu.İsraıl'dekı Jerusalem Post gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Savaş Kabinesi'nin çökmeye yakın olduğunu belirtti. Haberde, "Soru artık seçimin 2024'te yapılıp yapılmayacağı değil, 2024'te ne zaman yapılacağıdır" ifadesine yer verildi.İSRAİLBaşbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırıları sona erdiğinde dahi bir Filistin devletine karşı olduğunu söyledi. Netanyahu, bu mesajını Beyaz Saray'a da ilettiğini söyledi. ABD ise İsrail'in güvenlik sorununun çözümünün Filistin devleti kurulmadan mümkün olmadığını belirtti.