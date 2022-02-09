Slovakya parlamentosunda kavga! Bayrak açılınca ortalık karıştı

Slovakya parlamentosunda (Narodna Rada) ABD ile geçtiğimiz hafta imzalanan askeri anlaşmanın görüşüldüğü oturumda muhalefet ve iktidar partisinin milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Muhalefet partisi aşırı sağcı Bizim Slovakyamız Partisi (LSNS) milletvekilleri Andrej Medvecky ve Peter Krupa, kürsüye Slovakya bayrağı ile çıkarak oturumu engellemeye çalıştı.

DURUMA TEPKİ GÖSTERDİLER

Duruma tepki gösteren iktidar partilerinden Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) milletvekilleri Jana Bitto Ciganikova ve Miroslav Ziak ise kürsüye Ukrayna bayrağı ile çıkıp Slovakya bayrağının önünde durdu. Gerilimin arttığı oturumda LSNS milletvekili Medvecky, kürsüde duran suyu Ukrayna bardağının üzerine döktü. Meclis sıralarından kalkarak destek için kürsüye gelen LSNS milletvekili Marek Kotleba ise Ukrayna bayrağını meslektaşlarının elinden çekip alırken, Miroslav Ziak'ın da maskesini kopardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Ziak oturumun ardından yaptığı açıklamada, bayrağı "çaldığı" için Kotleba hakkında polise suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ayrıca Ukrayna'nın Bratislava Büyükelçiliği de parlamentoda yaşanan olaya tepki gösterdi.