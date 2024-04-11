Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Solingen kundakçısı yakalandı
Giriş Tarihi: 11.4.2024

Solingen kundakçısı yakalandı

Solingen kundakçısı yakalandı
Almanya'nın Solingen kentinde 25 Mart'ta Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 2'si bebek, 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı yangınla ilgili, bir kişi tutuklandı. Wuppertal Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki şüphelinin, 8 Nisan günü başka bir olayda bir kişiyi yaraladığını belirtti. Söz konusu kişinin, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklama olayının da şüphelisi olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli Daniel S'nin daha önce kundaklanan binada oturduğu, 2022 baharında ise kirasını ödemediği gerekçesiyle buradan atıldığı kaydedildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Solingen kundakçısı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA