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Giriş Tarihi: 6.11.2022 10:47

Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısı: 5 ölü

AA
Somali’de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısı: 5 ölü

Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti. Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

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Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısı: 5 ölü
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