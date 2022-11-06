Somali’de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısı: 5 ölü

Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti. Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.