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Giriş Tarihi: 6.12.2021 08:46

Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü

AA
Somali’de bombalı saldırı: 5 ölü

Somali'de bir restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Baidoa bölgesi Polis Müdürü Ömer Muhammed, AA muhabirine, saldırının ülkenin güneyindeki Güney-Batı eyaletinde faaliyet gösteren kalabalık bir restoranda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Muhammed, "Kamufle edilerek restorana sokulan bombanın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

6 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğu bilgisini paylaşan Muhammed, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü
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