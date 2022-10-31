Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Somali'de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 120'ye yükseldi
Giriş Tarihi: 31.10.2022 17:33

Somali'de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 120'ye yükseldi

İHA
Somali’de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 120’ye yükseldi

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Eğitim Bakanlığına bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'e yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Eğitim Bakanlığına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Aden, hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini, yaralı 150 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

DOKTOR TALEP ETMİŞLERDİ

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud bölgeye giderek incelemelerde bulunmuş, ülkedeki en ölümcül saldırılardan biriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Mahmud, "Tüm mağdurları tedavilerinin sağlanması için yurt dışına gönderemediğimiz için, uluslararası ortaklarımızdan ve dünyadaki Müslümanlardan buraya doktor göndermelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab saldırıyı üstlendiklerini duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Somali'de Eğitim Bakanlığına düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 120'ye yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA