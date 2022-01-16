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Giriş Tarihi: 16.1.2022 12:54 Son Güncelleme: 16.1.2022 13:11

Somali'de hükümet sözcüsüne bombalı saldırı!

Somali’de hükümet sözcüsüne bombalı saldırı!

Somali'de Hükümet Sözcüsü İbrahim Moalimuu'ya bombalı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Moalimuu hastaneye kaldırılırken, bedeninin bazı parçalarının yola saçıldığı görüldü.

Başkant Mogadişu yolunda Hükümet Sözcüsü İbrahim Moalimuu'yu hedef alan bir intihar bombacısı ortalığı savaş alanına çevirdi. Moalimuu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hükümet sözcüsünün bedeninden kopan bazı parçaların yola savrulduğu görüldü.

SALRIDIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Devlet tarafından yapılan açıklamada eylemi gerçekleştirenin bir intihar bombacısı olduğu belirtildi. Somali'de ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) destekli hükümetini devirmek için El Kaide ile bağlantısı olduğu bilinen El-Şebab genellikle saldırıları üstleniyor. Ancak şu an için saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor.

BAŞBAKANIN MEDYA DANIŞMANLIĞINI DA YAPIYOR

Moalimuu, Başbakan Mohamed Huseein Roble'nin kıdemli medya danışmanı ve hükümet sözücü görevleri ifa ediyor.

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Somali'de hükümet sözcüsüne bombalı saldırı!
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