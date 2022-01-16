Somali’de hükümet sözcüsüne bombalı saldırı!

Başkant Mogadişu yolunda Hükümet Sözcüsü İbrahim Moalimuu'yu hedef alan bir intihar bombacısı ortalığı savaş alanına çevirdi. Moalimuu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hükümet sözcüsünün bedeninden kopan bazı parçaların yola savrulduğu görüldü.

SALRIDIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Devlet tarafından yapılan açıklamada eylemi gerçekleştirenin bir intihar bombacısı olduğu belirtildi. Somali'de ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) destekli hükümetini devirmek için El Kaide ile bağlantısı olduğu bilinen El-Şebab genellikle saldırıları üstleniyor. Ancak şu an için saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor.