SON DAKİKA: A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada! Ukrayna-Rusya sınır hattından çok özel görüntüler! Köyler tamamen boşaltıldı

Rusya ile Ukrayna arasında sular giderek ısınıyor. Savaş çanları çalarken, ABD ve Rusya restleşmeyi sürdürüyor. Rusya, her geçen gün sınıra daha büyük askeri sevkiyat gerçekleştirirken, ABD olası bir işgal durumunda Rusya'nın çok ağır bedel ödeyeceği tehdidinde bulunuyor. A Haber kıyametin kopabileceği Ukrayna-Rusya sınırının en ucundaki köylerden Pavlovil'e gitti. A Haber Haber Programları Şefi Emine Kavasoğlu, sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.