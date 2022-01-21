SON DAKİKA: A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada! Ukrayna-Rusya sınır hattından çok özel görüntüler! Köyler tamamen boşaltıldı

Rusya ile Ukrayna arasında sular giderek ısınıyor. Savaş çanları çalarken, ABD ve Rusya restleşmeyi sürdürüyor. Rusya, her geçen gün sınıra daha büyük askeri sevkiyat gerçekleştirirken, ABD olası bir işgal durumunda Rusya'nın çok ağır bedel ödeyeceği tehdidinde bulunuyor. A Haber kıyametin kopabileceği Ukrayna-Rusya sınırının en ucundaki köylerden Pavlovil'e gitti. A Haber Haber Programları Şefi Emine Kavasoğlu, sıcak noktadan son gelişmeleri aktardı.
A HABER RUSYA-UKRAYNA SINIRINDAKİ KRİTİK KÖYDE
A Haber Haber Programları Şefi Emine Kavasoğlu, ayrılıkçılar ve Ukrayna askerlerinin yarı yarıya konuşlandığı Pavlovil köyünü görüntüledi. Köy, Ukrayna askerleri tarafından risk gerekçesi ile tamamen boşaltıldı. Köyde askerlerden başka kimse yer almazken, hayalet şehir andıran görüntüler görüldü.
AYRILIKÇILAR İLE UKRAYNA ASKERLERİ ARASINDA BİR NEHİR VAR
Kavasoğlu, Pavlovil köyü tabelasının önünden yaptığı yayında Rus destekli ayrılıkçıların bulunduğu noktayı da gösterdi. Canlı yayında iki taraf arasındaki sınırın nehirden ibaret olduğu görüldü.
SINIRIN EN UCUNDAKİ KÖYLERDEN
Pavlovil köyü Rusya ile Ukrayna arasında kriz çıkan noktaya en yakın bulunan uç köylerden biri. Olası bir savaş durumunda bölgede büyük çatışmalar yaşanabilir.
GÖZLER CENEVRE'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la biraraya geliyor. Görüşme bugün öğle saatlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşecek.
RUSYA NE İSTİYOR?
Rusya'nın NATO ve batılı ülke temsilcileriyle de biraraya geldiği görüşmelerde Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekmesi istendi. Ancak bu esnada Rusya da Ukrayna'nın NATO'ya üye yapılmayacağı konusunda güvence talep etti.
8 YIL SONRA KRİZ NEDEN KÜRESEL BİR HAL ALDI?
Donbass krizinin 87 yıl sonra alevlenmesi dikkat çekiyor. Bunun nedeni olarak Ukrayna'nın Zelensky sonrası Avrupa ile ilişkilerini geliştirmesi ve NATO'ya üyeliği talep etmesi gösteriliyor. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği önümüzdeki ilk toplantıda masaya yatırılacak. Rusya, eski sovyet ülkelerinin NATO'ya üye olmasına müsaade etmek istemiyor, bu konuda kararlı olduğunu bildiriyor.
Son Dakika: A Haber Rusya-Ukrayna sınırında... Bölgede tansiyon yüksek, neler oluyor? İşte ayrıntılar! | Video