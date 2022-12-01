SON DAKİKA | ABD Başkanı Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse konuşmaya hazırım

MACRON'DAN "UKRAYNA'DAN TAVİZ VERMELERİNİ İSTEMEYECEĞİZ" MESAJI

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.

Böyle bir barışın hiçbir zaman sürdürülebilir olmayacağını belirten Macron, "Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.