SON DAKİKA | ABD Başkanı Joe Biden’dan İran’a ’İsrail saldırısı’ tehdidi

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden İran-İsrail gerilimiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Biden, "İran'a mesajım: Yapmayın" dedi. Biden, İsrail'in savunulmasına kendilerini adadıklarını kaydederek, "İsrail'e yardım edeceğiz, İran başaramayacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden'a, İran'ın İsrail'e düzenleyeceği olası saldırı soruldu.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik İran'ın misillemesinin "her an" olabileceğini bildirdi.

İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu.