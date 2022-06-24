Son dakika: ABD Yüksek Mahkemesi’nden tarihi karar! Kürtaj hakkı yürürlükten kaldırıldı

Son dakika haberleri: ABD'de aylardır tartışılan ve birçok kentte gösterilere neden olan kürtaj hakkı konusunda Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.
Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının oyu ile 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden karar iptal edildi.
Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.
"ROE-WADE KARARININ", "AÇIKÇA YANLIŞ" OLDUĞU VE KALDIRILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ
Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito tarafından kaleme alınan karar görüşünde ise "Roe-Wade kararının", "açıkça yanlış" olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtildi.
Görüşte, Roe-Wade kararının "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" değerlendirmesi de yer alıyor.