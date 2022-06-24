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Giriş Tarihi: 24.6.2022 17:39 Son Güncelleme: 24.6.2022 18:08

Son dakika: ABD Yüksek Mahkemesi’nden tarihi karar! Kürtaj hakkı yürürlükten kaldırıldı

AA
Son dakika: ABD Yüksek Mahkemesi’nden tarihi karar! Kürtaj hakkı yürürlükten kaldırıldı

Son dakika haberleri: ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını anayasal olarak güvence altına alan "Roe-Wade kararını" iptal etti. Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito tarafından kaleme alınan karar görüşünde ise "Roe-Wade kararının", "açıkça yanlış" olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: ABD'de aylardır tartışılan ve birçok kentte gösterilere neden olan kürtaj hakkı konusunda Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının oyu ile 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden karar iptal edildi.

Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

"ROE-WADE KARARININ", "AÇIKÇA YANLIŞ" OLDUĞU VE KALDIRILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito tarafından kaleme alınan karar görüşünde ise "Roe-Wade kararının", "açıkça yanlış" olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtildi.

Görüşte, Roe-Wade kararının "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" değerlendirmesi de yer alıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün karar hakkında bir konuşma yapabileceğini aktardı.

SİYASİ BÖLÜNMENİN ARTACAĞINA VURGU YAPILMIŞTI

ABD'li siyasi yayın kuruluşu "Politico" mayısta söz konusu kararı yayınlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapmıştı.

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Son dakika: ABD Yüksek Mahkemesi’nden tarihi karar! Kürtaj hakkı yürürlükten kaldırıldı
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