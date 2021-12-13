Son dakika: ABD’de hortum faciasında bilanço ağırlaşıyor! 64 ölü, 105 kişiden haber alınamıyor

Beshear, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 105 kişiden de henüz haber alınamadığını ifade etti.



KENTUCKY'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Vali Beshear, hortumda hayatını kaybedenler ve etkilenenler için eyalette bayrakların yarından itibaren bir hafta boyunca yarıya indirilmesini emrettiğini belirtti.