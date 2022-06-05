Son dakika | ABD’de silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

Son dakika haberleri: ABD Philadelphia caddesinde gece saatlerinde çok sayıda silahlı kişinin kalabalığa ateş açtığı ifade edildi. Saldırı sonucunda ise 3 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı.

BÖLGEDE YÜZLERCE KİŞİ VARDI

Yetkililerin yaptığı açıklamada göre 2 kadın ve bir erkek öldü. Aynı zamanda ateş açılan bölgede yüzlerce insanın da olduğu ifade edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Henüz olayın failleri bulunamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmasını devam ediyor. Şu an için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları inceleniyor.