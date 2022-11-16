SON DAKİKA | ABD’den flaş açıklama: Rusya savaş suçu işledi

Son dakika haberine göre; Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Dün gerçekleştirilen füze saldırılarında Ukrayna'nın önemli enerji merkezleri hedef alındı. Saldırı nedeniyle bölgedeki enerji alt yapıları zarar gördü.

7 MİLYON HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların ardından yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirdi. Kesintilerin olduğu bölgeler: 'Başkent Kiev, Vinnytsya, Volyn, Donetsk, Dnipropetrovsk, Jitomir, Kirovohrad, Lviv, Poltava, Rivne, Sumi, Ternopil, Harkov, Khmelnytskyy, Cherkasy, Çernivtsi ve Çernihiv' olarak açıklandı.

ABD'DEN "SAVAŞ SUÇU" ÇIKIŞI

Yaşanan elektirik kesintileri Ukrayna halkını zor durumda bırakırken ABD, Rusya'nın saldırılarını savaş suçu olaran nitelendirdi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birinin elektriksiz kaldığını belirterek, bunun "savaş suçu" olduğunu söyledi.