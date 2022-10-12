SON DAKİKA: ABD’nin F-16 kararı Yunanistan’ı karıştırdı! Çipras, Miçotakis’i topa tuttu: Bu ciddi bir yenilgi...

"TÜRKİYE ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

Çipras'ın partisi SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "Senato'nun dün F-16 savaş uçaklarının satışını sınırlayan koşulları reddetme kararı ile Türkiye, sadece Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve Libya ile yeni muhtıralar imzaladığı için 'cezalandırılmamakla' kalmıyor, aynı zamanda ödüllendiriliyor" denildi.

"ULUSAL ÇIKARLAR İÇİN DAHA DA TEHLİKELİ HALE GELİYORLAR"

Anamuhalefette bulunan SYRIZA partisi, Miçotakis ve ekibini ulusal çıkarlar için giderek daha da tehlikeli olmak ile de şuçladı.