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Giriş Tarihi: 29.4.2022 16:30

Son dakika | Afganistan'da camiye bombalı saldırı! 10 ölü, 15 yaralı

Son dakika | Afganistan’da camiye bombalı saldırı! 10 ölü, 15 yaralı

Son dakika haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre patlama nedeniyle 10 kişi öldü, 15 kişi ise yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Reuters'tan alınan bilgilere göre Afganistan İçişleri Bakanlığı patlama sonucunda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15'inin ise yaralandığını duyurdu.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri bakanlığı sözcü yardımcısı Besmullah Habib, patlamanın saat 14.00 sıralarında Kabil'in batısındaki Halife Sahib Camii'nde meydana geldiğini duyurdu.

BU İLK DEĞİL

Bu ilk saldırı değil. Benzer bir şekilde Ramazan ayı başından beri Afganistan'da camiiler benzer saldırıların hedefi oldu.

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Son dakika | Afganistan'da camiye bombalı saldırı! 10 ölü, 15 yaralı
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