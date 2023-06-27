Son dakika | AK Parti’den Reuters’ın kirli saldırısına tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar

AK Parti'den Reuters'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik kirli saldırısına çok sert tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz.