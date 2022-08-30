Son Dakika | Bağdat’ta işler kızışıyor! Sadr’dan flaş çağrı

EN KÜÇÜK SİLAH KALAŞNİKOF

Diğer bir Sadr yanlısı silahlı kişi Abu Karrar da, dün barışçıl şekilde hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdiklerini belirterek, "Hiçbir kimse bizden silah taşımıyordu ancak İran destekli milisler bize ateş etmeye başlayınca bize de askeri liderlikten silah taşıma talimatı geldi, RPG-7 dahil her türlü orta ve ağır silahlar taşıyoruz. En küçük silahımız kalaşnikoftur." diye konuştu.

İran'dan silahlı kişilerin de kendilerine saldırdıklarını iddia eden Abu Karrar, "Elimizde telsiz cihazlarımıza Farsça konuşan kişilerin sesi yakalanıyor." ifadelerini kullandı. Elinde mermi kovanı taşıyan Sadr'ın genç destekçisi Zeynelabidin İmara da, "Barışçıl olarak başladığımız gösterilerimizde bizi silah taşımaya zorladılar. Bu bir halk devrimidir. İran ve Devrim Muhafızları milisleri bizi vuruyor ama onlara ve destekledikleri grupları buralardan süpüreceğiz." şeklinde konuştu.