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Giriş Tarihi: 24.7.2022 11:24 Son Güncelleme: 24.7.2022 11:49

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Fin mevkidaşı ile ara buluculuk çalışmalarını görüştü

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Fin mevkidaşı ile ara buluculuk çalışmalarını görüştü

Son dakika haberi: Gelen son bilgilere göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı Haavisto ile Ukrayna ve ara buluculuk çalışmalarını görüştü.

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Haavisto ile görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler, ara buluculuk çalışmaları ve üçlü muhtıranın uygulanması ele alındı.

ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Fin mevkidaşı ile ara buluculuk çalışmalarını görüştü
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