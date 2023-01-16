Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş F-16 açıklaması: Sorunsuz bir şekilde onaylanmasını bekliyoruz

Son dakika haberleri: ABD'de Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışının verilmesi için Kongre'ye teklif götürmesi üzerine F-16'lar hem uluslararası alanda hem de Türkiye'nin gündeminde manşet oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili bir son dakika açıklamasında bulunarak "Sürecin Kongre'den sorumsuz bir biçimde geçmesini bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğe de değinen Çavuşoğlu, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde denge bozulmaya başladı. ABD'nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs'ta Türk kesimi ve Rum kesimi arasındaki denge de bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengeleri gözetmesi lazım." ifadelerine bulundu.

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