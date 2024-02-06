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Giriş Tarihi: 6.2.2024 14:23 Son Güncelleme: 6.2.2024 14:59

SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan Libya açıklaması!

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi Malta ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "(Libya) Bingazi Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, yakın zamanda açacağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan Libya açıklaması!

Son dakika haberleri: : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Valetta'da Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Malta'ya düzenlediği resmi ziyaretin ardından yapılan basın toplantısında Bakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıda konuşsan Bakan Fidan, "Libya Bingazi Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, yakın zamanda açacağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu da belirtildi.

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SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan Libya açıklaması!
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