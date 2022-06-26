Son dakika | Biden açıkladı: G7 ülkelerinden Rus altını kararı! Benzeri görülmedi...

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen küresel enerji ve gıda fiyatlarının yanı sıra "ekonomilerde durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada gerçekleşmesi" olarak bilinen stagflasyon endişelerinin artmasının ortasında gerçekleştiriliyor.

G7 liderlerinin odak noktası, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve bunun ekonomik sonuçları olacak.