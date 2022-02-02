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Giriş Tarihi: 2.2.2022 18:11 Son Güncelleme: 2.2.2022 18:26

Son dakika: Biden onayladı! ABD Doğu Avrupa'ya asker gönderecek!

AA
Son dakika: Biden onayladı! ABD Doğu Avrupa’ya asker gönderecek!

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin civarında asker gönderilmesini resmi olarak onayladığı bildirildi. Pentagon, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı.

Son dakika haberleri: Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilme ihtimaline karşı yeni bir adım attığını kaydetti.

Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine ABD askerlerinin gönderilmesini resmi olarak onayladığını belirten kaynaklar, kararın ilerleyen saatlerde ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) resmi olarak duyurulacağını ifade etti.

İki bin civarında Amerikan askerinin Polonya'ya, bin civarında askerin ise Romanya dahil Güney Doğu Avrupa'daki ülkelere gönderileceği bildirildi.

Biden, 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderileceğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.

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Son dakika: Biden onayladı! ABD Doğu Avrupa'ya asker gönderecek!
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