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Giriş Tarihi: 29.9.2022 16:57 Son Güncelleme: 29.9.2022 17:33

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu duyurdu: Daha fazla güç göndereceğiz

AA
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu duyurdu: Daha fazla güç göndereceğiz

Son dakika haberi.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız." dedi.

Son dakika haberi! Pamukkale Üniversitesi ÜNİAK Gençlik Buluşması'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin karşısına dünya dahi dikilse Kıbrıs'ta, Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklarını, hukuklarını korumaya devam edeceklerini ve bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, ortaya konulan "kara para aklama konusunda iş birliği yaptı, ödüllendirmek için yapıldı" söylemi karşısında görüşmelerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, "Silahınız dışında başka verecek bir şeyiniz yok mu?" sorusunu yönelttiğini aktardı.

Çavuşoğlu, Blinken'a, "Para verin. Severler. İhtiyaçları da vardır. Niye silah veriyorsunuz? Bu silahı kime karşılık veriyorsunuz?" sorularını yönelttiğini söyledi.

ABD tarafının aldığı karara karşılık Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını korumak için de diplomasinin tüm imkanlarını kullandıklarını vurgulayarak, sahada ve masada güçlü olduklarının altını çizdi.

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu Çavuşoğlu duyurdu: Daha fazla güç göndereceğiz
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