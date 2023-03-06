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Giriş Tarihi: 6.3.2023 16:27 Son Güncelleme: 6.3.2023 16:51

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisi’nden izahat istedi

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Milley’ın Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi.

DHA
AA
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisi’nden izahat istedi

Son dakika haberleri: ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD Büyükelçisi Jeff Flake, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

NELER OLMUŞTU?

ABD'nin DEAŞ bahanesi ile PKK/YPG'ye verdiği destek, üst düzey bir ziyaretle bir kez daha gözler önüne serilmişti. ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etti.

AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulunmuştu.

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisi’nden izahat istedi
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