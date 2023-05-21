Son dakika | Dışişleri’nden İsrail’e tepki: Faşizan eylemler kabul edilemez

GERİLİM TIRMANDI

Ben-Gvir'in bu baskını, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı. Filistin yönetimi ve Müslüman ülkelerin yanı sıra ABD'nin de dahil olduğu Batı ülkelerinden Ben-Gvir'in provokatif eylemine karşı tepkiler gelmişti.

Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde bu yılın başında kurulan aşırı sağcı hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

'KATİLLERİN AVUKATI'

Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere karşı silah çekmek gibi provokatif eylemleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde anılıyor.

Ben-Gvir, ayrıca 1994 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak katliam gerçekleştiren fanatik Yahudi terörist Baruch Goldstein'a hayranlığını da gizlemiyor.







ÖMER ÇELİK: "LANETLİYORUZ"



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in güvenlik güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki göstererek, "Lanetliyoruz" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif'e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.