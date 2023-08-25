Son dakika: Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi

TRUMP: İNANABİİYOR MUSUNUZ?

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da şunları yazmıştı: "Buna inanabiliyor musun? Perşembe günü, Radikal Sol Bölge Savcısı Fani Willis tarafından TUTUKLANMAK üzere Atlanta, Georgia'ya gideceğim. Bu cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı bir koordinasyon içindedir."