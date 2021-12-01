Son dakika: DSÖ’den Omicron varyantı için aşı açıklaması

Son dakika haberler… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da görülmesinin ardından tüm dünyayı alarma geçiren Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu. DSÖ, mevcut koronavirüs aşılarınınOmicron'a karşı koruyuculuğunu da gündeme taşıdı.
"YENİ AŞIYA GEREK YOK"
DSÖ yetkilileri, Omicron varyantı nedeniyle yeni bir koronavirüs aşısına gerek olmadığını, mevcut aşılarda yapılacak küçük ayarlamaların, Omicron'dan korunmada yeterli olabileceğini belirtti.
Omicron varyantının ortaya çıkışının, tetikte olunması gerektiğine dair bir sinyal olduğunu söyleyen yetkililer, şimdiye dek 24 ülkede Omicron vakasının tespit edildiğini bildirdi.
DSÖ, tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hafif seyrettiğine de yer verdi. Yetkililer, aşı olmuş kişiler de dahil olmak üzere, maske takmanın ve hijyenin önemine dikkat çekti.