Son dakika: DSÖ’den Omicron varyantı için aşı açıklaması

Omicron varyantının ortaya çıkışının, tetikte olunması gerektiğine dair bir sinyal olduğunu söyleyen yetkililer, şimdiye dek 24 ülkede Omicron vakasının tespit edildiğini bildirdi.

DSÖ, tespit edilen Omicron varyantı vakalarının hafif seyrettiğine de yer verdi. Yetkililer, aşı olmuş kişiler de dahil olmak üzere, maske takmanın ve hijyenin önemine dikkat çekti.