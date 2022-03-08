Son dakika: Dünyanın gözü Joe Biden’ın açıklamalarında! ABD, Rusya’dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı

Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşında 13. güne girildi. Tüm dünyanın gözleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına çevrildi. Piyasalar merakla bu açıklamaların sonucunu bekliyor.

SON DAKİKA: RUSYA'DAN PETROL VE GAZ İTHALATI ENGELLENECEK Mİ?

Joe Biden hükümeti Rusya'dan enerji ithalatını yasakladı. İşte canlı yayında son dakika açıklamaları...

Joe Biden: Avrupalı dostlarımızla birlikte hareket ederek. Birlik olarak bir amaç belirledik. Putin savaş makinesine karşı baskıya devam etmeliyiz.

RUS PETROLÜ İTHALATI YASAKLANDI

Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladık

Bir ruble bir sentten daha değersiz şu anda. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası sistemden çıkardık. Rusya'nın teknoloji erişimini de engelledik. Rus ekonomisi çöktü.

Petrol şirket ve firmalarına Putin'in savaşı Ukrayna halkına karşı uyguladığını görüyoruz. Fiyatlandırmada kendimizi kontrol etmeliyiz. Rus taarruzu hepimize yansıdı. Açgözlü olmamalıyız. Petrol sektöründeki kişilerin Rusya'dan çekildiğini görüyorum. Avantaj görmemeliyiz.

Açıkça benim yönetimim yerel enerjide engel koymuyor.

UKRAYNA PUTİN'İN ZAFERİ İLE SONUÇLANMAYACAK

Bir şehir alabilir ama Ukrayna Putin'in zaferi ile sonuçlanmayacak. Ukrayna'yı halkını koruduğu için desteklemeliyiz.

Putin'in Ukrayna savaşı Rusya'yı zayıflatacak dünyayı güçlendirecek.