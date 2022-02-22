Son Dakika | En üst düzey diplomattan Putin’in küplere bindirecek açıklama! Rusya Ukrayna krizi büyüyor...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gelişmeler durmaksızın devam ediyor. ABD, Rusya, Ukrayna, Türkiye, Avrupa ve NATO peş peşe açıklamalar yayınlarken tansiyonun giderek yükselmesi akıllara Rusya Ukrayna savaşı çıkacak mı? sorusunu getiriyor. Son dakika haberlerinin anbeab güncellendiği bu durum karşısında dünya şaşkın. Rusya ise geri adım atmıyor ve Donbas'taki gerilimi düşürmüyor. Bunun yanı sıra sabah saatlerinde Rus askerlerinin sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'a girmesi ve Putin'in SSCB söylemleri tansiyonu daha da yükseltiyor.