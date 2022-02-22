Son Dakika | En üst düzey diplomattan Putin’in küplere bindirecek açıklama! Rusya Ukrayna krizi büyüyor...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gelişmeler durmaksızın devam ediyor. ABD, Rusya, Ukrayna, Türkiye, Avrupa ve NATO peş peşe açıklamalar yayınlarken tansiyonun giderek yükselmesi akıllara Rusya Ukrayna savaşı çıkacak mı? sorusunu getiriyor. Son dakika haberlerinin anbeab güncellendiği bu durum karşısında dünya şaşkın. Rusya ise geri adım atmıyor ve Donbas'taki gerilimi düşürmüyor. Bunun yanı sıra sabah saatlerinde Rus askerlerinin sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'a girmesi ve Putin'in SSCB söylemleri tansiyonu daha da yükseltiyor.
KÜRESEL DÜZEYDE BİR TEHDİT
Öte yandan Ukrayna'daki en düzey ABD diplomatı Kristina Kvien'den ise Rusya'yı ve Putin'i kızdıracak sözler geldi. Putin'in açıkmalalarını değerlendiren Kvien, Rusya'nın eylemlerinin küresel düzeyde bir tehdidi içinde barındırdığını söyledi.
"HAYAL ÜRÜNÜ"
Kvien açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Rusya lideri Putin'in dün akşam yaptığı konuşmayı hepimiz dinledik. Ukrayna ve Ukrayna halkı hakkındaki çirkin açıklamaları, bir dünya liderini değil de Avrupa'nın en kötü otoritelerini anımsatan çarpık bir vizyonu yansıtan hayal ürününden başka bir şey değildir"
Kvien aynı zamanda açıklamaların sanrısal olduğunu da sözlerine ekledi.