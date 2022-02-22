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Haberler Dünya Haberleri Son Dakika | En üst düzey diplomattan Putin'in küplere bindirecek açıklama! Rusya Ukrayna krizi büyüyor...
Giriş Tarihi: 22.2.2022 17:11 Son Güncelleme: 22.2.2022 17:26

Son Dakika | En üst düzey diplomattan Putin'in küplere bindirecek açıklama! Rusya Ukrayna krizi büyüyor...

Son Dakika | En üst düzey diplomattan Putin’in küplere bindirecek açıklama! Rusya Ukrayna krizi büyüyor...

Son dakika haberi: Dünya olası bir 3. Dünya Savaşı krizinin eşiğindeyken, krizine neden olan Rusya Ukrayna sınırında sesler kesilmiyor. Dün Rusya lideri Putin'in yaptığı konuşmanın ardından Rusya Ukrayna krizi daha da tırmandı. Donbas bölgesindeki gerilim düşmezken Putin'in Rus ayrılıkçıların olduğu Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasına tepkiler art arda geldi. Dünyanın çeşitli haber ajansları yaşanan son durumla ilgili sürekli olarak yeni bilgiler verirken, art arda gelen son dakikalar dünyanın Rusya'ya ve Putin'e olan tepkisini gözler önüne seriyor. Öte yandan Reuters, Ukrayna'da bulunan en üst düzey ABD diplomatının Rusya'nın açıklamalarıyla ilgili söylediği son dakika açıklamalarına yer verdi. Diplomat Kristina Kvien'in söyledikleri, Putin'i oldukça kızdıracak cinsten. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gelişmeler durmaksızın devam ediyor. ABD, Rusya, Ukrayna, Türkiye, Avrupa ve NATO peş peşe açıklamalar yayınlarken tansiyonun giderek yükselmesi akıllara Rusya Ukrayna savaşı çıkacak mı? sorusunu getiriyor. Son dakika haberlerinin anbeab güncellendiği bu durum karşısında dünya şaşkın. Rusya ise geri adım atmıyor ve Donbas'taki gerilimi düşürmüyor. Bunun yanı sıra sabah saatlerinde Rus askerlerinin sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'a girmesi ve Putin'in SSCB söylemleri tansiyonu daha da yükseltiyor.

KÜRESEL DÜZEYDE BİR TEHDİT

Öte yandan Ukrayna'daki en düzey ABD diplomatı Kristina Kvien'den ise Rusya'yı ve Putin'i kızdıracak sözler geldi. Putin'in açıkmalalarını değerlendiren Kvien, Rusya'nın eylemlerinin küresel düzeyde bir tehdidi içinde barındırdığını söyledi.

"HAYAL ÜRÜNÜ"

Kvien açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Rusya lideri Putin'in dün akşam yaptığı konuşmayı hepimiz dinledik. Ukrayna ve Ukrayna halkı hakkındaki çirkin açıklamaları, bir dünya liderini değil de Avrupa'nın en kötü otoritelerini anımsatan çarpık bir vizyonu yansıtan hayal ürününden başka bir şey değildir"

Kvien aynı zamanda açıklamaların sanrısal olduğunu da sözlerine ekledi.

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Son Dakika | En üst düzey diplomattan Putin'in küplere bindirecek açıklama! Rusya Ukrayna krizi büyüyor...
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