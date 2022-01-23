Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti

Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nde 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında yabancı araştırmacı ve öğretim üyeliği yaptı. Ermenistan'da ilk kez Cumhurbaşkanı Parlamento tarafından seçildi.