Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti

Son dakika haberleri: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı.
ARMEN SARKİSYAN KİMDİR?
Armen Sarkisyan, 23 Haziran 1953 tarihinde Erivan'da doğdu. Ermenistan'ın Londra büyükelçiliği ve Ermenistan başbakanlığı görevlerinde bulundu. Erivan Devlet Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 23 yaşında öğretim üyesi oldu.
Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nde 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında yabancı araştırmacı ve öğretim üyeliği yaptı. Ermenistan'da ilk kez Cumhurbaşkanı Parlamento tarafından seçildi.
Ermenistan Cumhuriyetinin 4. Devlet Başkanı iktidardaki koalisyondan, Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi'nden 65 vekilin aday gösterdiği Armen Sarkisyan olmuştu.