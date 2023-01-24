SON DAKİKA: Finlandiya’dan NATO üyeliği açıklaması: Ortam sakinleşene kadar görüşmelere ara verelim

NE OLMUŞTU?

Türkiye, İsveç ve Finlandiya, İspanya'da 3'lü zirve gerçekleştirmiş, iki ülkenin NATO'ya girebilmesi için bir mutabakat yapılmıştı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya birkaç maddeyi şart sunmuş, bunları yerine getirmeleri halinde üyeliğe onay vereceğini söylemişti. O şartların arasında en önemlisi, iki ülkenin terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'ye gerekli mesafenin konulması istenmişti. Ayrıca ülkedeki terör suçlularının iadesi de talep edilmişti. Aradan geçen sürede Finlandiya, İsveç'e göre daha ılımlı bir ortam yarattı. Ancak İsveç, terör örgütü eylemlerine müsaade etti. Sık sık PKK yandaşları Türkiye ve Erdoğan karşıtı eylemler gerçekleşti. Son olarak polis korumasında İslam'a alçak bir saldırı yapıldı ve Kur'an-ı Kerim Türkiye Büyükelçiliği önünde yakıldı. Bu olay sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gece Kabine Toplantısı sonrası resti çekti ve İsveç'e kapıları kapattı.