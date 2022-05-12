Son dakika | Finlandiya’nın kararı ortalığı karıştırdı! Rusya ve NATO’dan peş peşe açıklamalar

KREMLİN'DEN İLK TEPKİ

Finlandiya'nın bu kararına Rusya'nın ne diyeceği merak konusuydu. Tahmin edildiği gibi Kremlin bu karar çok sert tepki gösterdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Rus sınır bölgelerine saldırıları bu bölgelerde güvenliği sağlayacak tedbirler gerektiriyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği kesinlikle Rusya için bir tehdit. Herkes Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan kaçınmak istiyor. NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı veya dünyanın daha güvenli yapmaz"