SON DAKİKA | Güney Afrika’dan İsrail için acil çağrı!

Son dakika haberi: Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.
KATLİAMIN YENİ ADRESİ REFAH
İsrail güçlerinin 1,4 milyon insanın sığındığı Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kentine 12 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldürülmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.
Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.
İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.
Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.