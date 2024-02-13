Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Güney Afrika’dan İsrail için acil çağrı!
Giriş Tarihi: 13.2.2024 16:31 Son Güncelleme: 13.2.2024 16:45

SON DAKİKA | Güney Afrika’dan İsrail için acil çağrı!

Son dakika haberi:  Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.

SON DAKİKA | Güney Afrika’dan İsrail için acil çağrı!

Son dakika haberi: Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.

KATLİAMIN YENİ ADRESİ REFAH

İsrail güçlerinin 1,4 milyon insanın sığındığı Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kentine 12 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi öldürülmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Güney Afrika’dan İsrail için acil çağrı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA