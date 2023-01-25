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Giriş Tarihi: 25.1.2023 14:00

Son dakika haberi: Almanya'dan flaş karar! Gündemde olan Leopard tanklarını Ukrayna'ya gönderecek mi?

Son dakika: Bir süredir tartışmaların odağında olan Almanya, Ukrayna'ya talep edilen Leopard tanklarını göndereceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Almanya’dan flaş karar! Gündemde olan Leopard tanklarını Ukrayna’ya gönderecek mi?

Son dakika haberleri: Ukrayna'nın Almanya'dan istediği Leopard tankları ile ilgili açıklama yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankları gönderileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Moskova'nın durumu provokasyon olarak nitelendirdiğini, ancak yine de kendilerinin Ukrayna'da Leopard 2 tanklarını tedarik edecekleri söylendi.

BİR SÜREDİR BASKI VARDI

Son zamanlarda Scholz hükümetine tankları göndermesi ve her iki tarafında da savaşın gidişatını değiştirmeye yardımcı olacak saldırılar öncesinde diğer NATO müttefiklerinin de aynısının yapılması yönünde baskılar var.

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Son dakika haberi: Almanya'dan flaş karar! Gündemde olan Leopard tanklarını Ukrayna'ya gönderecek mi?
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