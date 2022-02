Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu’ndan İsrail açıklaması: Filistin davası pahasına olmaz

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

FİLİSTİN DAVASI PAHASINA OLMAZ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti hazırlıklarını yapmak üzere özel temsilcilerin karşılıklı görevlendirileceğini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bundan sonraki ilişkilerin tamamını sürdürmek için bir özel temsilci değil de ziyaretlerin hazırlığını yapmak için, çünkü yıllar sonra yapılacak olası bir ziyaretten bahsediyoruz.Ziyaret büyükelçi atanmadan olabilir, büyükelçilikler maslahatgüzar seviyesinde zaten açık. Ziyaret için büyükelçi atanması şart değil. Ziyaretler ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır. Biz şunu her zaman söylüyoruz, bizim İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, her hangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Bizim pozisyonumuz her zaman nettir, en başından beri en net olan ülkeyiz. Bu ilişkilerin biraz daha normalleşmesi belki iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü her iki tarafla da temas içinde olan bir ülke olarak daha da artırır. Ama iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden vazgeçmeyiz. Herzog ziyareti Antalya Diplomasi Forumu kapsamında olmayacak. Resmi ya da çalışma ziyareti olabilir, resmi açıklama yapılır. Özel temsilciler gelip gidecek o zaman paylaşılır. Prensip olarak ziyaret konusunda mutabıkız.İlişkiler normalleşecekse iki tarafın adımlarıyla normalleşir, ya da belli bir diyalog kanalı açılacaksa iki taraf da arzu ederse, iki taraf da adım atarsa olur"