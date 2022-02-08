Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu’ndan İsrail açıklaması: Filistin davası pahasına olmaz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son dakika açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'le karşılıklı atanacak özel temsilcinin bundan sonraki ilişkilerin tamamını sürdürmek için değil, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un ziyaretinin hazırlıklarını yapmak için görevlendirileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bizim İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, her hangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Bizim pozisyonumuz her zaman nettir" diye konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
FİLİSTİN DAVASI PAHASINA OLMAZ
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti hazırlıklarını yapmak üzere özel temsilcilerin karşılıklı görevlendirileceğini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bundan sonraki ilişkilerin tamamını sürdürmek için bir özel temsilci değil de ziyaretlerin hazırlığını yapmak için, çünkü yıllar sonra yapılacak olası bir ziyaretten bahsediyoruz.Ziyaret büyükelçi atanmadan olabilir, büyükelçilikler maslahatgüzar seviyesinde zaten açık. Ziyaret için büyükelçi atanması şart değil. Ziyaretler ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır. Biz şunu her zaman söylüyoruz, bizim İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, her hangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Bizim pozisyonumuz her zaman nettir, en başından beri en net olan ülkeyiz. Bu ilişkilerin biraz daha normalleşmesi belki iki devletli çözüm konusunda Türkiye'nin rolünü her iki tarafla da temas içinde olan bir ülke olarak daha da artırır. Ama iki devletli çözüm dahil temel prensiplerimizden vazgeçmeyiz. Herzog ziyareti Antalya Diplomasi Forumu kapsamında olmayacak. Resmi ya da çalışma ziyareti olabilir, resmi açıklama yapılır. Özel temsilciler gelip gidecek o zaman paylaşılır. Prensip olarak ziyaret konusunda mutabıkız.İlişkiler normalleşecekse iki tarafın adımlarıyla normalleşir, ya da belli bir diyalog kanalı açılacaksa iki taraf da arzu ederse, iki taraf da adım atarsa olur"
EV SAHİBİ OLARAK BİZ HAZIRIZ
Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ortak basın toplantısının ardından diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilecek AGİT Minsk grubu toplantılarının tarihinin henüz netleşmediğini belirterek, "Sadece ev sahipliği yapacağız. Nerelerde olabilir, nerelerde kalınır, yer gelip baktılar. Bizden beklentilerini söylediler, biz de o beklentilerle ilgili olumlu cevaplar verdik, gerek lojistik gerekse gelecek gidecek insanların herhangi bir problemle karşılaşmaması bakımından ki bunlardan bazıları Donbas bölgesinde çatışmanın parçası olan gruplar. Sonuçta biz ev sahibi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik, kendileri ne zaman isterse biz hazırız" dedi.
ADF İÇİN DAVET GÖNDERDİK
Antalya Diplomasi Forumu'na akademisyen ve diğer davetlilere ilaveten Ermenistan'dan Özel temsilci Rubinyan'a ve Dışişleri Bakanına davetiye gönderdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Liderlere Cumhurbaşkanımız davetiye gönderiyor. Teyit eden bakan sayısı 60'a yaklaştı. İsrail'den Dışişleri Bakanı, Enerji Bakanı ve bazı akademisyenleri davet ettik. Biz herkesi davet ediyoruz. Henüz teyit yok, daha bir aydan fazla süreç var. Zaten son birkaç hafta önceden gelir" açıklamasında bulundu.
ERMENİSTAN'IN TERCİHİ
Normalleşme müzakerelerin ikinci toplantısının Viyana'da olmasını Ermenistan'ın tercih ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, " İkinci toplantıyı da ya Viyana ya Cenevre'de yapalım teklifinde bulunulmuş.Cenevre'de geçmişte bir başarısızlık vardı 2009'da. Aynısının devamı gibi olmasın, Viyana olsun dedik" ifadesini kullandı.
ANLAŞMA BAKANLAR HUZURUNDA İMZALANABİLİR
Afganistan ziyaretlerinin Taliban ile ortak şirket arasında var olacak nihai anlaşmaya bağlı olduğunu bildiren Çavuşoğlu, "Çünkü o anlaşmanın belki bakanlar huzurunda imzalanması mümkün olabilir. Katar tarafından böyle bir teklif geldi ben de 'olur' dedim. Bu vesile ile o marjda bize katılmak isteyen arkadaşları da davet etmeyi düşünüyoruz. En son İstanbul'da görüşmeler oldu, prensip anlaşmaları var. 4 Havaalanı, önce Kabil 6 ay sonra Mezar-ı Şerif, 6 ay sonra Kandahar, 6 ay sonra Herat. Böyle aşamalı şekilde 4 havaalanı olacak, ama detayları var, detayları görüşüyorlar, orada da mutabakat sağlanırsa anlaşmanın bizim önümüzde imzalanması için belki gideriz" açıklamasında bulundu.
CUMHURBAŞKANIMIZIN SAĞLIĞI İYİ
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin "Cumhurbaşkanımızın sağlığı çok şükür iyi, sesi iyi geliyor. Sürekli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Ama negatife dönmesi lazım, testlerin sonucuna bağlı. Ayın 15'inde EXPO'da milli günümüz olacak. İnşallah o zamana kadar iyileşir" şeklinde konuştu.