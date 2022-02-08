Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu’ndan İsrail açıklaması: Filistin davası pahasına olmaz

ADF İÇİN DAVET GÖNDERDİK

Antalya Diplomasi Forumu'na akademisyen ve diğer davetlilere ilaveten Ermenistan'dan Özel temsilci Rubinyan'a ve Dışişleri Bakanına davetiye gönderdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Liderlere Cumhurbaşkanımız davetiye gönderiyor. Teyit eden bakan sayısı 60'a yaklaştı. İsrail'den Dışişleri Bakanı, Enerji Bakanı ve bazı akademisyenleri davet ettik. Biz herkesi davet ediyoruz. Henüz teyit yok, daha bir aydan fazla süreç var. Zaten son birkaç hafta önceden gelir" açıklamasında bulundu.

ERMENİSTAN'IN TERCİHİ

Normalleşme müzakerelerin ikinci toplantısının Viyana'da olmasını Ermenistan'ın tercih ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, " İkinci toplantıyı da ya Viyana ya Cenevre'de yapalım teklifinde bulunulmuş.Cenevre'de geçmişte bir başarısızlık vardı 2009'da. Aynısının devamı gibi olmasın, Viyana olsun dedik" ifadesini kullandı.

ANLAŞMA BAKANLAR HUZURUNDA İMZALANABİLİR

Afganistan ziyaretlerinin Taliban ile ortak şirket arasında var olacak nihai anlaşmaya bağlı olduğunu bildiren Çavuşoğlu, "Çünkü o anlaşmanın belki bakanlar huzurunda imzalanması mümkün olabilir. Katar tarafından böyle bir teklif geldi ben de 'olur' dedim. Bu vesile ile o marjda bize katılmak isteyen arkadaşları da davet etmeyi düşünüyoruz. En son İstanbul'da görüşmeler oldu, prensip anlaşmaları var. 4 Havaalanı, önce Kabil 6 ay sonra Mezar-ı Şerif, 6 ay sonra Kandahar, 6 ay sonra Herat. Böyle aşamalı şekilde 4 havaalanı olacak, ama detayları var, detayları görüşüyorlar, orada da mutabakat sağlanırsa anlaşmanın bizim önümüzde imzalanması için belki gideriz" açıklamasında bulundu.